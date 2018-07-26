2018-07-26T11:03:32+03:00
Общество

Прокуратура заставила судовладельца погасить долги по зарплате перед экипажами танкеров в Азове и Ростове-на-Дону

Чтобы привлечь внимание к проблему, моряки вынуждены быть устраивать голодовку
Александр СТЕПАНОВ
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Моряки двух танкеров, наконец, получили заработанные деньги.Моряки двух танкеров, наконец, получили заработанные деньги.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Турецкая судовладельческая компания «Палмали» погасила долги по зарплате перед экипажами двух танкеров, объявивших голодовку, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

- Волго-Донская транспортная прокуратура провела проверку в связи с невыплатой заработной платы членам экипажей двух танкеров иностранной компании Palmali Gemicilik Ve Acentelik A.S., - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в надзорном ведомстве. - Наши сотрудники посетили танкеры, находящиеся в портах Азова и Ростова-на-Дону, были истребованы документы, опрошены моряки. После этого задолженность в размере свыше 6 млн рублей перед всеми членам экипажей танкеров погашена в полном объеме.

Ранее об акции протеста экипажа судна «Риройл-5», находящегося в азовском порту, сообщили в ростовском подразделении Российкого профсоюза моряков, отметив, что им на протяжении долгого времени на выплачивают заработанные деньги. То же самое, отметили в организации, касается еще четырех судов принадлежащих турецкому судовладельцу - «Риройл-5», который стоит на Кумженском рейде около 2,5 месяцев, а также «Адриатик Маринер» и «Риройл-2», пребывающих на рейдах в Черном море.

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