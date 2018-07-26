В Ростове-на-Дону бизнесмен у себя дома расфасовал 100 кг красной икры по банкам

26 Июль 11:09 2018-07-26T11:16:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростове-на-Дону один из горожан попался на продаже красной икры, качество которой вызвало сомнения у компетентных органов.

Как рассказали в прокуратуре региона, горе-бизнесмен купил у неизвестных порядка ста килограммов лососевой зернистой икры. При этом в домашних условиях надлежащее хранение он обеспечить не смог. Тогда, по сути, опасный для здоровья продукт предприимчивый продавец расфасовал в металлические банки, чтобы выгодно продать. И даже часть товара ему удалось реализовать. Однако его предприимчивостью заинтересовались правоохранительные органы и завели на мужчину уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей».

Сейчас его дело направлено в суд. Согласно действующему законодательству, если мужчину признают виновным, то максимальное наказание, которое предусмотрено этой статьей — штраф до трехсот тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.