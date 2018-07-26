2018-07-26T11:34:06+03:00
Общество

В конкурсе самых сексуальных красоток России модель из Ростова-на-Дону получила приз зрительских симпатий

ТОП возглавила жительница Новосибирска
Ольга ГОПАЛО
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ТОП возглавила жительница Новосибирска (слева), ростовчанка получила приз зрительских симпатий. Фото: Инстаграм.ТОП возглавила жительница Новосибирска (слева), ростовчанка получила приз зрительских симпатий. Фото: Инстаграм.
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Накануне, 25 июля, завершился конкурс на самую сексуальную красавицу России, который организовал один из популярных мужских журналов. За это звание боролись сотни девушек со всей страны. После чего, по итогам зрительского голосования, была выбрана десятка финалисток. Одна из них — модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман.

Всего за сутки красавица-ростовчанка обогнала больше 700 своих соперниц, забравшись на первую строчку рейтинга. Тогда она призналась, что для нее такой успех стал полной неожиданностью.

После этого девушки-финалистки приняли участие в откровенной фотосессии, организованной журналам, а звездное жюри выбрало самую-самую. Теперь она появится на обложке сентябрьского номера. Известно, что свои голоса жюри отдали за жительницу Новосибирска Екатерину Киселеву. А вот ростовчанке достался приз зрительских симпатий.

Еще до старта звездного отбора модель призналась сайту rostov.kp.ru, что на том конкурсе не видит конкуренток. Однако никогда неизвестно что можно ждать от голосующих и какими чувствами они руководствуются, когда ставят плюс или минус за конкурсантку. В итоге, так и получилось.

liman_marialiman_maria
Самая волнительная ночь
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