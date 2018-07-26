2018-07-26T11:46:11+03:00
Происшествия

На трассе М-4 в Ростовской области женщину разорвало на части после удара иномарки

ДТП произошло, когда несчастная перебегала дорогу
Александр СТЕПАНОВ
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В ГИБДД пообещали выяснить все обстоятельства случившегося. Фото: ГИБДД.В ГИБДД пообещали выяснить все обстоятельства случившегося. Фото: ГИБДД.
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Жуткая авария произошла в четверг, 26 июля, рано утром на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Степной (Аксайский район).

- По предварительным данным, на 1053-м километре трассы водитель автомобиля Nissan допустил наезд на женщину, перебегавшую через проезжую часть, - сообщили газете «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Пострадавшая погибла от травм. На месте происшествия работает полиция, по факту случившегося проводится проверка.

Отметим, что как раз в том самом районе, где произошла трагедия, есть автобусные остановки по обе стороны дороги, между которыми установлены светофоры для пересечения трассы, а также знаки, ограничивающие скорость автомобилей до 70 км/ч, и шумовые полосы.

Между тем, по информации очевидцев, удар иномарки был настолько сильным, что несчастную буквально разорвало на части, разметав фрагменты на десятки метров. Движение на этом участке по-прежнему затруднено.

В ГИБДД пообещали выяснить все обстоятельства случившегося.

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