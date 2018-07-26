2018-07-27T11:19:39+03:00
Общество

В жилом комплексе на улице Магнитогорской снова новоселье

В Ростове АСО «Комстрой» досрочно сдала очередной дом
Юлия ЛАНДЫШ
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В жилом комплексе на улице Магнитогорской снова новоселье. Фото: АСО "Комстрой"В жилом комплексе на улице Магнитогорской снова новоселье. Фото: АСО "Комстрой"
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Новоселье – всегда приятное событие. Тем более, когда въехать в квартиру получается раньше запланированного срока. Так ассоциация строительных организаций «Комстрой» досрочно сдала новый 20-этажный дом по адресу: улица Магнитогорская, 1В в жилом комплексе «Екатерининский». При этом качество работ остается на высоком уровне.

Застройщик по традиции отметил вручение ключей в праздничной атмосфере.

«Рад поздравить новоселов с таким знаменательным событием – сдачей дома, - заявил замглавы администрации Ростова по вопросам благоустройства и землепользования Ваагн Самсонян. – Также очень приятно поздравить АСО «Комстрой». Ведь это один из лидеров Ростовской области по объемам строительства. А тот объем работ по благоустройству территории, который компания выполнила, конечно, поражает».

«Конечно, этот праздник – не столь значительное событие, как сам факт получения ключей от квартир. И мы очень благодарны, что Вы оказали нам доверие. Сейчас стратегия нашей компании – улучшать качество инфраструктуры жилых комплексов. Будем и дальше работать над повышением уровня комфорта», - отметил председатель АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко.

В жилом комплексе на улице Магнитогорской снова новоселье. Фото: АСО "Комстрой"

В жилом комплексе на улице Магнитогорской снова новоселье. Фото: АСО "Комстрой"

Собственники квартир в ЖК «Екатерининский» заметили значительные изменения в благоустройстве территории, которые произошли здесь за последнее время. Для жителей доступна прогулочная зеленая зона с газоном, аллеей и зоной барбекю. Готова площадка для выгула собак, оборудованная специальными снарядами для дрессировки и боксами с дог-пакетами. Обретают новый вид детские площадки: резиновое покрытие, интересные игровые комплексы, большая спортивная площадка с футбольным полем и зоной воркаута, где есть турники и уличные тренажеры. Новинкой этого лета стали занятия по йоге, которые проводятся на местном газоне для всех желающих бесплатно. (читайте далее)

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