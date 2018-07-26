В Ростовской области автоинспекторы после погони со стрельбой задержали пьяного водителя

26 Июль 14:28 2018-07-26T14:31:42+03:00

Автоинспекторы задержали пьяного водителя после погони со стрельбой Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Изменить размер текста: A A

Автоинспекторы сообщили о задержании 32-летнего жителя Аксайского района, который находился за рулем, будучи пьяным.

- На трассе «Дон» сотрудники специализированного батальона ДПС обратили внимание на ВАЗ-21093, который двигался с выключенным ближним светом фар, - рассказали предысторию в УГИБДД РО. - Полицейские попытались остановить машину, но водитель проигнорировал требование.

Машину стали преследовать. На глазах сотрудников ДПС автомобилист несколько раз выскочил на встречку, за малым не столкнувшись с другими машинами.

- С помощью громкоговорящей установки сотрудники сообщили о намерении применить табельное оружие, но водитель продолжал движение с той же скоростью, - добавляют в ведомстве.

Помог предупредительный выстрел в воздух. Ближайшие 15 суток молодой человек будет находиться в изоляторе (за неповиновение сотрудникам полиции), а потом ему грозит лишение прав и штраф.