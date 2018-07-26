ВТБ выдает каждый третий ипотечный кредит в Ростовской области

26 Июль 15:41 2018-07-26T15:41:59+03:00

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В Ростовской области растут объемы выдачи потребительских кредитов, что напрямую свидетельствует о повышенном покупательском спросе населения. Так, по итогам первого полугодия розничный бизнес ВТБ продемонстрировал уверенный рост по всем направлениям: ипотека, автокредитование, кредиты наличными, депозиты. Банк выдал 16 тысяч розничных кредитов на сумму 11 млрд рублей, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти данные обнародовал в рамках пресс-конференции управляющий розничного бизнеса ВТБ в Ростовской области Владимир Стрельников.

Объем розничного кредитного портфеля ВТБ составляет на данный момент 46 млрд рублей. Из них 21,4 млрд приходится на ипотеку, 19,4 млрд - на кредиты наличными, 2,6 млрд - на автокредиты и 2,5 млрд - на кредитные карты.

Стрельников отметил, что рынок ипотечного кредитования показывает стабильно положительную динамику. Улучшить жилищные условия с помощью банка ВТБ смогли 2,5 тыс. жителей Ростова и области. При этом объем выданных ипотечных займов достиг отметки 4,5 млрд рублей, это на 60% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Если сравнивать с прошлым годом, то объемы рефинансирования ипотеки выросли примерно втрое. «Средний срок жизни ипотечного кредита в банке ВТБ - 15 лет. По области эта цифра составляет около 16 лет. Ростовчане берут данные займы, как правило, на 20-30 лет, но фактически завершают выплаты значительно быстрее запланированного срока, что тоже является хорошей финансовой тенденцией», - отметил Владимир Стрельников.

Стабильными темпами также растет автокредитование: около 1 500 жителей Ростовской области воспользовались кредитом на покупку автомобиля, а каждый третий сделал это по программе господдержки.

- Существенно вырос спрос на автомобили с пробегом, чему поспособствовало снижение ставок по программе «Свобода выбора», - прокомментировал Владимир Стрельников. - В структуре выдач примерно 30% сейчас занимают авто с пробегом и 70% новые.

При этом лидером по предпочтениям заемщиков является автоконцерн LADA, второе место - КИА, третье делят Renoult и Hyundai. Эти марки вместе составляют практически 65% всего рынка автокредитования. В списке наиболее популярных иностранных премиальных марок лидируют Mercedes-Benz, BMW и Lexus, занимая порядка 10% рынка. Востребованными остаются кредиты наличными. Всего за первое полугодие ВТБ в Ростовской области предоставил более 11,5 тысяч займов, а это превышает прошлогодний объем более чем на треть. Кроме того, отличные показатели зафиксированы по выдаче кредитных карт.

Одним из важнейших направлений работы для ВТБ в первом полугодии стала реализация карт «Мир» - за минувший период их было выдано порядка 30 тысяч штук, а оборот по ним составил чуть менее 400 млн рублей. И, по мнению специалистов, данные показатели будут только расти.

- Мы готовились к этому достаточно давно, все устройства нашего банка обслуживают карты «Мир», - отметил Владимир Стрельников. - Замечательно, что национальная платежная система развивается.

Наряду с повышенным спросом на кредиты розничный бизнес ВТБ отмечает высокий интерес и к сберегательным продуктам. Помимо классических депозитов, ростовчане очень активно используют всевозможные инвестиционные инструменты, показывающие более высокую доходность, в том числе акции и облигации. Интерес со стороны клиентов есть и у накопительных счетов, с которых можно в любое время снять или, наоборот, пополнить средства, а также ежемесячно получать процент на остаток. Кстати, в первом квартале банком специально создано мобильное приложение «Инвестор ВТБ», где можно легко отслеживать все свои вложения, посмотреть аналитику, прогнозы экспертов, прочитать информацию об интересующих ценных бумагах.

- Мы активно развиваем нашу систему «ВТБ онлайн», с помощью которой теперь можно выстроить диалог с оператором контакт-центра, - рассказал Владимир Стрельников. - Кроме того, здесь можно оформить кредитную заявку, отправить фотографии, справки, скрин-шоты. По моему мнению, это уже больше похоже не на мобильное приложение, а на виртуальное отделение. Такие дистанционные каналы обслуживания очень удобны и облегчают взаимодействие клиента с банком.

Также ВТБ начал сбор биометрических данных своих клиентов - треть отделений к концу 2018 года будет оснащена необходимым оборудованием. К концу 2019 года все отделения ВТБ будут иметь возможность собирать биометрические параметры. Это бесплатная процедура, нацеленная на повышение безопасности в банковском секторе, - полученный от клиента слепок голоса будет использоваться, в том числе, в качестве дополнительного уровня безопасности при звонках в контакт-центр.

Вместе с тем развитие цифровых технологий не приведет к сокращению числа отделений банка в Ростовской области. Более того, в этом году запланировано открытие нового дополнительного офиса в Каменске-Шахтинском. В 2019 году планируется открыть специальное отделение, предназначенное для корпоративного партнера. А также запланировано создание офиса в новом районе Ростова-на-Дону - Левенцовке.