В Ростове-на-Дону чиновники нашли всего 15 нарушений в работе общественного транспорта

27 Июль 09:37 2018-07-27T09:37:02+03:00

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В Ростове-на-Дону специалисты городского Департамента транспорта вышли на улицы донской столицы и пересели в общественный транспорт. Цель - проверить насколько водители соблюдают правила для проезда льготных категорий пассажиров.

Почти за неделю - с 20 по 26 июля, чиновники провели 34 проверки. Их результатом стали 15 фактов нарушений. В числе самых распространенных нарушителей три транспортных компании — они указаны на официальном сайте мэрии.

К слову, в ведомстве говорят, что пассажиры в случае нарушения их прав, могут обращаться на горячую линию Департамента. Сюда относятся жалобы, которые касаются грубости водителей на рабочих местах, курение, неработающие кондиционеры, валидаторы и плохой внешний вид самого транспорта. Правда, чиновники просят при этом указывать время, когда была совершена поездка, номер маршрута и госномер транспортного средства.

АЛЛО!

Горячая линия Департамента транспорта города Ростова-на-Дону: 8 (863) 253-16-22.