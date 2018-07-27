В Ростовской области шесть человек, укушенных клещами, заболели инфекционным боррелиозом

27 Июль 09:51 2018-07-27T09:54:19+03:00

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В Ростовской области продолжают регистрироваться случаи укусов клещей. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзор. Так, по последним данным, жертвами кровопийц стали 24 человека, которым с начала года медиками был поставлен диагноз Крымская геморрагическая лихорадка. Лидеры по числу укушенных пациентов, оказавшихся на больничной койке, жители Зимовниковского, Ремонтненского и Сальского района. В каждом - по три случая.

Кроме того, растет число заболевших иксодовым клещевым боррелиозом - опасным инфекционным заболеванием, которое поражает кожу, суставы и нервную систему. Такой диагноз был у шести человек, большинство из которых ростовчане, по одному случаю зарегистрировано в Новочеркасске, Аксайском и Азовском районах. Правда, если спрашивать с показателями того же периода прошлого года, то цифры по заболевшим в 1,9 раза ниже.

В Управлении отметили, что для снижения численности клещей продолжаются противоклещевые обработки пастбищ и зон отдыха населения. А медики предупреждают: если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу.