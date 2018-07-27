2018-07-27T11:16:21+03:00
Общество

Под Ростовом-на-Дону столкнулись грузовик и легковушка: водитель погиб, двое детей в больнице

ЧП произошло в ночь на 27 июля в Аксайском районе
Ольга ГОПАЛО
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ЧП произошло в ночь на 27 июля в Аксайском районе Дона.ЧП произошло в ночь на 27 июля в Аксайском районе Дона.Фото: Сергей ГАПОН
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В ночь на пятницу, 27 июля, на трассе М-4 «Дон» произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступили около 02:50.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, авария произошла в Аксайском районе. По предварительным данным, 33-летний водитель, который находился за рулем Hyundai Greta, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком марки Reno Magnum с прицепом, ехавшим в попутном направлении.

Сообщается, что погиб водитель кроссовера. Кроме того, травмы получили вое детей, возраст которых - три года и шесть лет. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в ближайшую больницу.

В ведомстве добавили, что по факту дорожного происшествия проводится проверка, после которой станут известны все обстоятельства случившегося.

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