Невеста Баскова Виктория Лопырева устроила в День рождения танцы с шампанским

27 Июль 11:38 2018-07-27T11:39:05+03:00

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Ростовчанка Виктория Лопырева отметила накануне, 26 июля, свой День рождения. Судя по Инстаграм красавицы, праздник в компании подруг прошел весело. Красотки гуляли по берегу океана в Рио де Жанейро, а также баловались шампанским на борту частного самолета на высоте в несколько тысяч метров. Фотоотчет сексапильная красотка опубликовала в своем мироблоге.

Причем ее жених Николай Басков на праздник не попал - в это время тенор на фестивале «Жара» в Баку активно фотографировался с Яной Чуриковой, Ани Лорак и Филиппом Киркоровым. В день 35-летия своей невесты «Золотой голос России» ограничился лишь поздравлениями в ее адрес в социальных сетях, в котором поклонники усмотрели драматичные нотки в духе, все было хорошо, но теперь мы не вместе. И на всякий случай отключил возможность комментировать пост-поздравление.

Правда, никаких официальных заявлений от пары не поступало. В одном из интервью «Мисс Россия» образца 2003 года призналась, что больше не хочет никого пускать в свою личную жизнь.

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