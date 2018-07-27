Проиграв в конкурсе красоты, модель Мария Лиман из Ростова-на-Дону заедает горечь поражения тортом и бургерами

27 Июль 11:57 2018-07-27T11:59:08+03:00

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На этой неделе завершился конкурс на звание самой сексуальной девушки России. Свои фотографии на него прислали больше 700 участниц, за которых голосовали в Интернете несколько месяцев. Лидером зрительского голосования стала модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман. Тогда девушка призналась сайту rostov.kp.ru, что у нее нет конкуренток. Но после фотосессии с финалистками - было выбрано десять девушек, звездное жюри, похоже, пришло к другому выводу. Победительницей стала жительница Новосибирска, а вот ростовчанка не вошла даже в тройку финалисток.

- Вот и закончились диеты, пробежки по утрам и бесконечные массажи, - написала красавица-ростовчанка в своем Инстаграм. - Когда закончился конкурс, первым делом я поняла, что у меня кружится голова от голода и бросилась съесть сендвич и еще мне очень захотелось, что-нибудь запрещенного: тортик пришел на помощь. Вот к чему приводит полная уверенность в себя. Меня даже в тройку лучших девушек не взяли. А те девочки, которых я считала конкурентками, и все время в голове крутила комбинацию тройки наших мест, тоже не вошли. Хотя втроем уже не так скучно. Спасибо Всем кто меня поддержал. Мне подарили телефончик. И, если бы меня взяли в рекламный ролик, я бы испытала истинное удовольствие! Поздравляю девочек с победой.

Поклонники принялись утешать красавицу: «Маша, для нас ты все равно самая лучшая!».