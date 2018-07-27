«Ты обалдела?»: фото сильно похудевшей пловчихи Юлии Ефимовой удивило поклонников

27 Июль 12:34 2018-07-27T12:34:08+03:00

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Призера Олимпийских игр по плаванью Юлию Ефимову из города Волгодонска Ростовской области считают самой красивой спортсменкой во всем российском спорте. Пловчиха достаточно редко балует поклонников своими фото, но каждое сопровождается раскатами комплиментов и лайков.

На этот раз Ефимова опубликовала снимок-селфи, сделанный прямо в спальне. На фоне разобранной постели, спортсменка делает кадр. Из одежды только топ от купальника и коротенькие шорты. На снимке Юлию прямо не узнать - со стороны кажется будто она заметно похудела и выглядит как модель, которая только сошла с подиума. Это отметили и подписчики, встретив фото пловчихи словами: «Ты обалдела?!».

- В здоровом теле здоровый дух, - написал другой.

В целом, поклонники оценили фото, написав «Классно», «Супер!», «Красотка» и «Без комментариев». Хотя есть предположения, что с весом у спортсменки все также - возможно, это просто удачный ракурс или работа программы фоторедактора, которая позволяет делать и не такое.

Поклонники гадают, какие перемены происходят в жизни Юлии, тем более что после последнего поста - в откровенном нижнем белье, ей пожелали уже «поскорее выйти замуж».