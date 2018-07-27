В Ростовской области будут судить развратника, который уговорил 13-летнюю девочку сняться голой на видео

27 Июль 13:55 2018-07-27T13:58:02+03:00

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Региональный следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Аксая, которого подозревают в развратных действиях. Согласно официальной версии, в прошлом году он познакомился в социальной сети с 13-летней школьницей из Астраханской области. После непродолжительной переписки мужчина стал присылать девочке интимные снимки.

- В ходе переписки обвиняемый неоднократно направлял фотографии, текстовые сообщения на сексуальные темы, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Также он убедил девочку прислать ему видео своего обнаженного тела.

Об этом знали родители подростка, которые написали заявление в правоохранительные органы, после чего развратника задержали. На время расследования уголовного дела он находился под стражей. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.