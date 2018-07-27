2018-07-27T14:37:21+03:00
Общество

"Распугали всех пенсионеров": жена Диброва устроила танцы на пляже в одном купальнике

Видео уже набрало больше 109 тысяч просмотров [видео]
ГОШЕВ Игорь
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"Миссис Россия" проводит отпуск в Испании. Фото: Инстаграм Полины Дибровой."Миссис Россия" проводит отпуск в Испании. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия-2017» Полина Диброва сейчас вместе с супругом и детьми находится на отдыхе в Испании. Оттуда жена известного шоумена активно публикует фото, как они проводят отпуск вместе с семьей.

В частности, там красавица отметила свое 29-летие и призналась: праздник на берегу моря - мечта, которая сбылась только сейчас. Кроме того, многодетная мать опубликовала фото на пляже, где загорает топлес. Все бы ничего, но происходит такой вид отдыха при маленьких детях, что очень возмутило некоторых поклонников Полины.

На пляже можно позволить себе расслабиться. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

На пляже можно позволить себе расслабиться. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

Вдобавок, не обошлось на курорте и без происшествий. Модель сообщила, что море забрало крестик одного из троих ее сыновей, а сама она потеряла кольцо. Правда, пропажа вскоре нашлась. И молодая мать в компании подруги устроила танцы под зажигательных хит «Ты меня не тролль» прямо на пляже, активно подпевая музыкантам. Некоторые, предположили, что таким образом Полина ответила всем хейтерам, которые осудили ее за фото с голой грудью и детьми в одном кадре.

- Вот что значит - кольцо нашлось, - объяснила Диброва безудержное веселье. - Смех и радость продлевают жизнь - у детей батут, у мам дискотека. Распугали всех пенсионеров на пляже. Финальные дни отдыха - наедаем и тратим активно калории.

В итоге, видео уже посмотрели 109 тысяч человек.

- Очень органично получается, - написал один из пользователей. - Прям, охота пересмотреть.

polinadibrovapolinadibrova
У детей - батут, у мам - дискотека.
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