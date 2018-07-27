2018-07-27T15:17:47+03:00
Общество

«Потрепал Антошку»: В соцсетях рассказали об извращенце, который ехал в автобусе «Ростов-Батайск»

ГОШЕВ Игорь
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Увиденное обсуждают в социальных сетях.Увиденное обсуждают в социальных сетях.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают случай, который произошел в общественном транспорте. О нем рассказал молодой человек, подруга которого ехала в салоне автобуса «Ростов-Батайск».

- День сегодня начался как обычно. Но вдруг звонит девушка и жалуется, что рядом с ней сидит извращенец и «полирует торпеду», - написал автор поста. - Ей стало страшно и противно, она отсела в другое место. К сожалению, я не успел приехать на место, был на работе. Но вот огорчает пассивность окружающих к этим вещам и равнодушие мужчин. Сегодня он прилюдно «потрепал Антошку», а завтра кого-нибудь изнасилует? Если он извращенец, то должен сидеть в тюрьме, если псих - то в психушке.

Кроме того, там же было опубликовано видео с тем самым мужчиной. В комментариях народ разделился.

- Блин, а я бы спросила «мужчина вам помочь?», - рассказала свое виденье ситуации одна из горожанок. - Как правило, такие мужичонки трусливы, он бы сам выскочил с автобуса. В данном случае, «мне стало противно, и я отсела» глупая позиция, что она дала?

- Что ей так понравилось, что решила на камеру запечатлеть, чтобы потом вспоминать? - пошутил кто-то еще.

Кто-то даже заступился за необычного пассажира.

- Страшно жить, когда тебя окружают ТАКИЕ люди, и это я совсем не о извращенце... - высказал свою точку зрения другой горожанин. - А о вас, кто его поступок поощряет! Вы совсем больные или немножко?

А вот другой добавил на фразу: «Его права, пусть делает, что хочет»:

- Его права заканчиваются там, где начинаются мои права! Свои фантазии пусть в спальне реализует, а не в общественном транспорте!

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