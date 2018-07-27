Где в Ростове-на-Дону отдохнуть в выходные 28-29 июля 2018: кинотеатр под открытым небом, конкурсы и спектакли
Где в Ростове-на-Дону отдохнуть в выходные 28-29 июля 2018: кинотеатр под открытым небом, конкурсы и спектакли. Именно такую программу обещают в ближайшие дни в городе. Как рассказали в городской администрации в эти дни запланированы еще и спортивные игры, и творческие конкурсы, и детскотеки. Так что, если вы не собираетесь отправляться поближе к водоему, можно культурно провести выходные в тени скверов.
КОНКРЕТНО
Куда сходить
в субботу, 28 июля:
Парк культуры и отдыха им. Н. Островского
12:00 - «Увлекательные выходные»: подвижные спортивные игры («Кто дальше», «Статуя», «Шарик на ладони», «Колечко»).
Парк культуры и отдыха им. Октября
Начало 17:00 - «Субботний вечер». Гостей ждут «Солнечный микрофон» (творческие конкурсы) и «Детскотека».
Парк культуры и отдыха 1 Мая
19:00 - спектакль «Дом, где живет солнце» театрального клубного формирования «Театра русской традиции».
Парк культуры и отдыха Дружба
19:00 - соревнование по волейболу «Крылатый мяч», а также в клубе пройдет соревнование «Скандинавская ходьба».
воскресенье, 29 июля
Парк культуры и отдыха 1 Мая
10:00 - развлекательная музыкальная программа «Лето, солнце, море!».
Парк им. В. Черевичкина
в 11:00 - соревнования на беговелах.
Парк культуры и отдыха им. Н. Островского
12:00 - танцевальная эстафета «Увлекательные выходные», включающая в себя игровые задания.
Парк культуры и отдыха им. Октября
17:00 - «Воскресенье - день веселья», включающее развлекательно-игровую программу для посетителей и фонотеку популярной музыки, будет ожидать гостей в, а также будет работать выездной читательский пункт – «Читальный зал под открытым небом».
Парк им. М. Горького
20:30 - будет демонстрироваться фильм «Пацаны». Вечерний кинопоказ, который пройдет на эстраде парка.