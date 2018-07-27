2018-07-27T15:47:45+03:00
Общество

В Ростовской области число многодетных семей выросло в полтора раза

Такую статистику озвучили в правительстве региона
Ольга ГОПАЛО
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С января этого года предусмотрена ежемесячная выплата в размере 10,5 тысячи рублей при рождении или усыновлении первенца. Фото: ГОПАЛО Ольга.С января этого года предусмотрена ежемесячная выплата в размере 10,5 тысячи рублей при рождении или усыновлении первенца. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В правительстве региона подсчитали, что за последние годы в Ростовской области выросло число семей, которые стали многодетными - то есть у них родились трое и больше малышей. За последние шесть лет их количество увеличилось с 21,5 тысячи (на начало 2012-го, - прим. авт.) до 33,5 тысячи ячеек общества.

Однако, по итогам первого полугодия показатели рождаемости на Дону в целом снизились до 4,4 процента, если сравнивать с тем же периодом 2017-го. Именно поэтому чиновники уверены: важно большое внимание уделить поддержке семей, продолжать и развивать действенные меры. Только на Дону предоставляется 16 пособий и выплат, половина из которых регионального уровня.

Кроме того, с января этого года предусмотрена ежемесячная выплата в размере 10,5 тысячи рублей при рождении или усыновлении первенца. Кроме того, срок действия регионального материнского капитала продлен до 31 декабря 2021 года.

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