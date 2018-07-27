2018-07-27T15:58:09+03:00
Общество

С 1 августа Восточный производственный участок «ТНС энерго Ростов-на-Дону» будет работать по новому адресу

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Фото: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»Фото: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
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ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» информирует своих клиентов, что с 1 августа 2018 г. изменится местоположение Центра обслуживания клиентов Восточного производственного участка, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 136.

Вместо одного ЦОКа теперь будут два помещения, разделенные по типу работы с обращениями.

Таким образом, физические лица смогут получить консультации по адресу: ул. 12-я Линия, 4. Прием юридических лиц будет осуществляться на ул. Металлургическая, 102/2, офис 208.

Данное нововведение должно ускорить работу самих отделений, а также увеличить скорость ответов на запросы граждан.

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращает внимание своих клиентов, что вопросы, связанные с переоформлением и закрытием лицевого счета, внесением изменений в лицевой счет о количестве зарегистрированных лиц, вопросы по начислениям за поставленную электроэнергию и другие возникающие вопросы можно решить дистанционно через сайт компании без посещения Центра обслуживания клиентов.

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