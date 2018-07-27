На донышке: В Ростове-на-Дону автоворы забрали из машины флакон с остатками одеколона и борсетку
В социальных сетях Ростова-на-дону обсуждают случай, который произошел в одном из дворов Западного жилого массива.
- На улице Жмайлова вскрыли машину, - рассказал автор снимков. - Вскрыли, да и Бог с ним, но вопрос в другом: «Что было в голове у этих балбесов?» Забрали портмоне с документами, 400 рублей и заканчивающуюся туалетную воду. А в бардачке не тронули два телефона и планшет, вырезали провода на магнитоле, но саму ее оставили. Лучше бы забрали всю технику, но не документы. Теперь скинут их в жбан, а мне лишняя головная боль.
Народ сокрушается:
- Да уж, мельчает вор... А про документы, конечно, очень обидно.
Другие шутят:
- Наверное, на свидание собирался. Борсетка - чтобы выглядеть серьезно, а духи - чтоб нечистой силой не воняло... романтика! А вы тут про свои гаджеты
В итоге, под постом жертвы автоворов уже больше ста комментариев.