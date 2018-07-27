Журавка–Миллерово: В Ростовской области появилось новое здание железнодорожного вокзала

27 Июль 16:22 2018-07-27T16:22:40+03:00

Одновременно здесь могут находиться до 100 человек

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В пятницу, 27 июля,Ростовской области открылся новый железнодорожный вокзал на линии Журавка-Миллерово - это важная составляющая новой железнодорожной ветки, движение по которой в обход Украины открыто в минувшем году. На территории области в Миллеровском и Чертковском районах построено 69 километров железнодорожного пути и создано пять станций, включая и новенький вокзал в Кутейниково Чертковского района.

Как сообщили в правительстве региона, в здании на площади более тысячи квадратных метров есть зал ожидания, билетные кассы, камера хранения, буфет, служебные и технические помещения. Одновременно здесь могут находиться до ста человек.

Кроме того, сооружены три пассажирские платформы и пешеходный мост с подъемными платформами для пассажиров с ограниченными возможностями. Для обеспечения безопасности есть досмотровый павильон и установлена система видеонаблюдения.

Сообщается, что это единственный в своем роде красавец-вокзал на протяжении всего этого участка на севере области. На линии Журавка-Миллерово ежедневно курсируют 60 пар пассажирских поездов. Ежесуточно станция отправляет и принимает более 180 пассажиров.