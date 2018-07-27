2018-07-27T16:22:40+03:00
Общество

Журавка–Миллерово: В Ростовской области появилось новое здание железнодорожного вокзала

Одновременно здесь могут находиться до 100 человек
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростовской области появилось новое здание железнодорожного вокзала.В Ростовской области появилось новое здание железнодорожного вокзала.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 июля,Ростовской области открылся новый железнодорожный вокзал на линии Журавка-Миллерово - это важная составляющая новой железнодорожной ветки, движение по которой в обход Украины открыто в минувшем году. На территории области в Миллеровском и Чертковском районах построено 69 километров железнодорожного пути и создано пять станций, включая и новенький вокзал в Кутейниково Чертковского района.

Как сообщили в правительстве региона, в здании на площади более тысячи квадратных метров есть зал ожидания, билетные кассы, камера хранения, буфет, служебные и технические помещения. Одновременно здесь могут находиться до ста человек.

Кроме того, сооружены три пассажирские платформы и пешеходный мост с подъемными платформами для пассажиров с ограниченными возможностями. Для обеспечения безопасности есть досмотровый павильон и установлена система видеонаблюдения.

Сообщается, что это единственный в своем роде красавец-вокзал на протяжении всего этого участка на севере области. На линии Журавка-Миллерово ежедневно курсируют 60 пар пассажирских поездов. Ежесуточно станция отправляет и принимает более 180 пассажиров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль