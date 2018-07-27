В Батайске родителей заставили отмывать машины, которые запачкал их ребенок

27 Июль 16:32 2018-07-27T16:32:23+03:00

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В сразу нескольких ростовских пабликах появилось видео на котором ребенок вместе с родителями моет машину. Если верит автору поста, то инцидент произошел в городе Батайске.

- В одном из дворов ребенок запачкал все машины грязью, а родители в качестве наказания пошли их отмывать вместе с детьми, - написал он.

В итоге, мнения Интернет-пользователей по этому поводу разделились. Кто-то писал: «пошкарябает тряпками своими». Другие: «Воспитывать не пробовали?»

- Не знаю, почему так негативно отзываются, - написал один из горожан. - Родители правильно поступили .За каждое деяние следует наказание. Такой урок ребенок точно запомнит, и в следующий раз не захочет еще раз кому-то что-то испортить или закидать грязью. А от нравоучений и пустых разговоров порой толку мало.

С ним согласился еще один:

- Ребенок должен понимать, что можно делать и что нельзя, что такое хорошо и что такое плохо. Можно, наверное, до пенсии ребенком оставаться, но не надо гадости делать. А то сегодня грязью измазал, а завтра исцарапает все машины. И тогда это будет уже не шалость...