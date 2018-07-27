Ректора ЮФУ назначили зам министра науки и высшего образования РФ

27 Июль 16:53 2018-07-27T16:53:24+03:00

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Ректор Южного федерального университета Марина Боровская назначена заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации с освобождением от занимаемой должности. Распоряжение Правительства РФ об этом подписано 24 июня.

Под руководством Марины Боровской ЮФУ поднялся в международных рейтингах и вошел в ТОП-540 в рейтинге QS и ТОП-80 вузов стран БРИКС. По данным Национального рейтинга университетов на 2018 г. вуз занимает 18 место среди 264 российских вузов.

Университет усилил свои позиции благодаря расширению партнёрства с индустриальными компаниями, развитию программ интернационализации и управления интеллектуальной собственностью.

За 6 лет нахождения Марины Боровской был создан научно-исследовательский консорциум вузов Юга России, главной задачей которого является научно-образовательная интеграция вузов региона. А это в свою очередь позволяет воплощать межвузовские научно-исследовательские и инновационные проекты в сфере экономики и социальной сферы Юга России.