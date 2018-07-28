28 Июль 09:22 2018-07-28T09:58:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове может появиться новая услуга «взять машину на прокат». Реализацию сервиса обсуждали накануне, 27 июля, в администрации города - на встрече с представителями компания, которая занимается carsharing (каршеринг). Предполагается, что на первом этапе в проекте будет участвовать 50 автомобилей.

Ростовчанам обещают ряд преимуществ, среди которых - бесплатная стоянка на платных парковках – за клиента заплатит компания, также выдается карта для заправки на заправочных станциях-партнерах.

Напомним, каршеринг - это система кратковременной аренды автомобиля с поминутной оплатой. Используя автомобиль, клиент оплачивает лишь фактическое время использования. Доступные для аренды машины стоят в разных частях города, об их точном расположении можно узнать из мобильных приложений для смартфонов.

Средняя стоимость аренды каршеринг в Москве, к примеру, равна 8 - 10 рублям за минуту, цена в Ростове пока неизвестна. Подобный сервис доступен не только в столице, но и в Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Грозном, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Уфе.