2018-07-28T10:13:39+03:00
Общество

После матча «Ростов-Ахмат» будет работать бесплатный маршрут с левого берега в центр города

Автобусы будут курсировать до часу ночи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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После матча будет организована работа бесплатного заказного маршрута «Ростов Арена - Центр города».После матча будет организована работа бесплатного заказного маршрута «Ростов Арена - Центр города».Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Администрация донской столицы сообщила об открытии бесплатного заказного маршрута. Он будет работать всего два часа.

- В целях обеспечения вывоза болельщиков после окончания футбольного матча на стадионе «Ростов Арена» 28 июля, будет организована работа бесплатного заказного маршрута «Ростов Арена - Центр города», - пояснили в мэрии города.

Предполагается, что с 23:00 до 01:00 по маршруту будут курсировать автобусы большой вместимости (25 единиц техники).

Напомним, футбольный матч состоится в субботу, 28 июля, в Ростове-на-Дону. Начало спортивного поединка в 21:30. Болельщиков просят прибыть на стадион заранее, чтобы не создавать дополнительных пробок и очередей.

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