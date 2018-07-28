После матча «Ростов-Ахмат» будет работать бесплатный маршрут с левого берега в центр города

28 Июль 10:07 2018-07-28T10:13:39+03:00

После матча будет организована работа бесплатного заказного маршрута «Ростов Арена - Центр города». Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Автобусы будут курсировать до часу ночи

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Администрация донской столицы сообщила об открытии бесплатного заказного маршрута. Он будет работать всего два часа.

- В целях обеспечения вывоза болельщиков после окончания футбольного матча на стадионе «Ростов Арена» 28 июля, будет организована работа бесплатного заказного маршрута «Ростов Арена - Центр города», - пояснили в мэрии города.

Предполагается, что с 23:00 до 01:00 по маршруту будут курсировать автобусы большой вместимости (25 единиц техники).

Напомним, футбольный матч состоится в субботу, 28 июля, в Ростове-на-Дону. Начало спортивного поединка в 21:30. Болельщиков просят прибыть на стадион заранее, чтобы не создавать дополнительных пробок и очередей.