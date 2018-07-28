В Ростове-на-Дону проходит общегородской субботник

28 Июль 10:36 2018-07-28T10:36:55+03:00

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В Ростове-на-Дону 28 июля объявлен общегородской субботник, на котором ждут всех жителей донской столицы. Основные силы планируется бросить на центральные магистрали города.

- Запланировано проведение более 30 видов работ, в том числе: очистка от мусора, ликвидация свалочных очагов, ремонт и мойка цоколей, ограждений мостов и пешеходных ограждений, очистка фасадов зданий от объявлений и граффити, - сообщили в мэрии города, добавляя, что заявили о своем участии волонтеры, гражданские активисты, учащиеся, социально ответственный бизнес, сотрудники предприятий и учреждений культуры.

- Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело, поддержание чистоты в городе - гражданский долг каждого ростовчанина, - говорит директор департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дон Анна Нор-Аревян. - Только благодаря нашей совместной заботе мы будем жить в чистом, зеленом и красивом городе.