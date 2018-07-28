2018-07-28T11:02:30+03:00
Общество

Лично мониторит: градоначальник Ростова-на-Дону заявил, что иногда ездит на автобусах

Виталий Кушнарев хочет знать ситуацию изнутри
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Глава администрации города признался в своих поездках в общественном транспорте на выездной встрече с жителями Ленинского района. Он сообщил, что иногда сам ездит на автобусе, чтобы понимать общую ситуацию.

По его словам, после повышения стоимости проезда в автобусах и маршрутках, зафиксировано увеличение пассажиропотока в электротранспорте, где билет все также составляет 17 рублей.

Тем временем в социальных сетях жители жалуются на «душегубки», в которых вынуждены ездить. Часто жалобы поступают от ростовчан, которые проживают в Суворовском районе.

А накануне вечером, 27 июля, в городском паблике опубликовали крик души ростовчанина.

- Сколько еще ждать нормальных автобусов? - написал автор поста. - Сегодня ехали в 99, ни одно окно не открывается, все как в душегубке, даже люки нельзя открывать, в салоне +42, людей куча, многим становится плохо.

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