Лично мониторит: градоначальник Ростова-на-Дону заявил, что иногда ездит на автобусах
Глава администрации города признался в своих поездках в общественном транспорте на выездной встрече с жителями Ленинского района. Он сообщил, что иногда сам ездит на автобусе, чтобы понимать общую ситуацию.
По его словам, после повышения стоимости проезда в автобусах и маршрутках, зафиксировано увеличение пассажиропотока в электротранспорте, где билет все также составляет 17 рублей.
Тем временем в социальных сетях жители жалуются на «душегубки», в которых вынуждены ездить. Часто жалобы поступают от ростовчан, которые проживают в Суворовском районе.
А накануне вечером, 27 июля, в городском паблике опубликовали крик души ростовчанина.
- Сколько еще ждать нормальных автобусов? - написал автор поста. - Сегодня ехали в 99, ни одно окно не открывается, все как в душегубке, даже люки нельзя открывать, в салоне +42, людей куча, многим становится плохо.