В Ростове-на-Дону на Станиславского осенью высадят крупномерные деревья

28 Июль 11:12 2018-07-28T11:12:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Станиславского планируется посадить деревья. Как сообщил глава администрации города на встрече с жителями Ленинского района, это произойдет уже осенью.

- Улица Станиславского претерпела масштабные изменения за счет увеличения проезжей части и переноса коммуникаций в зону тротуаров, - сказал Виталий Кушнарев. - Поэтому там, где есть возможность и предусмотрено проектом крупномерные деревья будут высажены.

Напомним, пару дней назад глава администрации уже на встрече в Ворошиловском районе сообщил о другой новости, которая касается улицы Станиславского - там расплавился асфальт, то есть впереди новый ремонт. Подрядчик должен за собственный счет заменить участок с дефектом. Ранее стало известно, что на приведение в порядок Станиславского планируют выделить еще 84 млн рублей. Дополнительные средства направят правительство донского региона и администрация Ростова-на-Дону.