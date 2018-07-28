2018-07-28T11:58:48+03:00
Происшествия

Житель Азовского района вырастил рядом с дачей свыше ста кустов конопли

Теперь ему грозит срок
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Житель Азовского района высадил свыше ста кустов конопли.Житель Азовского района высадил свыше ста кустов конопли.Фото: "КП" Архив
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Житель Азовского района оказался под следствием из-за своего пристрастия к растениям. Правда, культивировал он коноплю, которая находится в списке запрещенных. Как сообщили правоохранительные органы, поле с 112 кустами конопли обнаружили неподалеку от садового участка подозреваемого - в балке между полями.

По факту уже возбуждено уголовное дело, на время расследования которого мужчина будет находиться дома, но под подпиской о невыезде. За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, ему грозит крупный штраф или до двух лет лишения свободы.

Напомним, как-то в центре Ростова-на-Дону мужчина ухитрился вырастить на огороде трехметровую коноплю. Находчивый «аграрий» спрятал траву стоимостью на черном рынке в полтора миллиона рублей за высоким забором. Но правоохранительные органы все-таки узнали об урожае, который готовится собрать 42-летний огородник, отец двоих детей (мужчина, кстати, не работал, жил с аренды продуктового магазина, построенного тут же, на участке).

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