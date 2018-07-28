2018-07-28T11:49:43+03:00
Общество

В Таганроге пройдут съемки нового фильма "Одесса" с Леонидом Ярмольником

Режиссер ленты - Валерий Тодоровский
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
В Таганроге пройдут съемки нового фильма "Одесса" с Леонидом Ярмольником.В Таганроге пройдут съемки нового фильма "Одесса" с Леонидом Ярмольником.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

В Таганроге пройдут съемки нового фильма «Одесса». Как сообщает местная администрация, управлением культуры получены письма от режиссера и продюсера Валерия Тодоровского с просьбой предоставить возможность провести съемки с 10 до 30 сентября.

Предварительная защита кинопроекта, который будет реализован в ряде городов, среди которых - Бухарест, Анапа, Сочи, Таганрог уже прошла в Министерстве культуры РФ. По словам режиссера, действие должно происходить в Одессе в 1970 году. Но провести съемки в этом южном городе не представляется возможным, в том числе из-за того, что Леониду Ярмольнику, играющему главного героя, запрещен въезд в Украину.

Предполагается задействовать в съемках также таких актеров, как Ирина Розанова, Евгений Цыганов и Ксения Раппопорт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль