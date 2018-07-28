В Таганроге пройдут съемки нового фильма "Одесса" с Леонидом Ярмольником

28 Июль 11:44 2018-07-28T11:49:43+03:00

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В Таганроге пройдут съемки нового фильма «Одесса». Как сообщает местная администрация, управлением культуры получены письма от режиссера и продюсера Валерия Тодоровского с просьбой предоставить возможность провести съемки с 10 до 30 сентября.

Предварительная защита кинопроекта, который будет реализован в ряде городов, среди которых - Бухарест, Анапа, Сочи, Таганрог уже прошла в Министерстве культуры РФ. По словам режиссера, действие должно происходить в Одессе в 1970 году. Но провести съемки в этом южном городе не представляется возможным, в том числе из-за того, что Леониду Ярмольнику, играющему главного героя, запрещен въезд в Украину.

Предполагается задействовать в съемках также таких актеров, как Ирина Розанова, Евгений Цыганов и Ксения Раппопорт.