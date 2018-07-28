2018-07-28T12:28:58+03:00
Происшествия

Продавала инвалидность: в Волгодонске будут судить врача, которая попалась на взятке

Женщине грозит реальное лишение свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Волгодонске перед судом предстанет врач-невролог. Как сообщает прокуратура донского региона, сотрудница местной поликлиники № 3 обвиняется в получение должностным лицом взятки в значительном размере.

Согласно официальной версии, она взяла от родственников пациента в общей сумме 70 тысяч рублей (сначала 20 тысяч, а потом еще 50 тысяч) за оформление последнему направления на медико-социальную экспертизу, чтобы впоследствии он получил инвалидность.

Напомним, в Ростове-на-Дону скоро начнется суд над руководителем бюро № 30 - филиала ФКУ «ГБ МСЭ по РО» Минтруда России. Он обвиняется в получении взяток и служебном подлоге, а в целом - выдаче лже-справок об инвалидности. По версии регионального следкома, обвиняемый организовал сеть посредников по поиску лиц, желающих за взятку в размере от 40 до 100 тысяч рублей получить справку о второй группе инвалидности бессрочно.

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