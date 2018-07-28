2018-07-28T14:38:20+03:00
Общество

В городе Гуково экс-чиновника обвинили в получении взятки

По делу проходят и предприниматели, которые дали деньги
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заведующего экономическим отделом администрации города Гуково. Он подозревается в получении должностным лицом взятки в значительном размере.

- Являясь председателем комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий начинающим бизнесменам, он получил от двух граждан за оказание содействия в возмещении части затрат по организации собственного дела 150 000 рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

При этом, представители бизнеса затраты по организации собственного дела фактически не понесли, а предоставили в администрацию города в обоснование расходов документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении необходимого оборудования. Это выяснили сотрудники прокуратуры во время проверки.

Возбуждены уголовные дела в отношении индивидуальных предпринимателей и бывшего работника городской администрации.

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