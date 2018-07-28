Соцсети: в Ростове-на-Дону на Погодина оцепили детсад из-за чемодана

28 Июль 14:46 2018-07-28T15:05:30+03:00

Официальных сообщений о случившемся не поступало

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Тревогу подняли прохожие, которые увидели утром 27 июля на улице Погодина (около дома № 6) подозрительный красный чемодан, стоявший прямо на пешеходной дорожке.

- Охранники перекрыли движение пешеходов и попросили директора детского сада отвести малышей подальше, - написал очевидец. - Вызвали полицию. Вскоре приехали саперы и Росгвардия. Сумку вскрыли, внутри оказались провода, молоток и куртка. Чья-то странная шутка.

Пост вызвал большое количество комментариев, многие благодарили неравнодушных людей, которые подняли тревогу.

Официальных сообщений по поводу случившегося не поступало.