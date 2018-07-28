2018-07-28T15:01:44+03:00
Общество

После матча «Ростов» - «Ахмат» на два часа ограничат движение на левом берегу

Болельщиков будут возить бесплатные автобусы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
После матча «Ростов» - «Ахмат» на два часа ограничат движение на левом берегуПосле матча «Ростов» - «Ахмат» на два часа ограничат движение на левом берегуФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Региональное правительство предупредило об ограничении движения после окончания матча на стадионе «Ростов Арена». В частности, в субботу, 28 июля, с 23:00 до 01:00 следующего дня вводится временная схема организации дорожного движения.

Нельзя будет проехать по Левобережной (на участке от кольцевого пересечения Южного подъезда до съезда с Ворошиловского моста), а также непосредственно по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.

Также в указанный период времени будет временно прекращено движение транспортных средств на пешеходно-транспортном проезде с западной стороны стадиона «Ростов-Арена».

Зато будут курсировать 25 бесплатных автобусов, на которых можно будет доехать с левого берега до центра донской столицы.

Напомним, футбольный матч начнется в 21:30. Болельщиков просят прибыть на стадион заранее, чтобы не создавать дополнительных пробок и очередей.

Схема движения бесплатных автобусов

Схема движения бесплатных автобусов

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль