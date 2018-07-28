28 Июль 14:59 2018-07-28T15:01:44+03:00

После матча «Ростов» - «Ахмат» на два часа ограничат движение на левом берегу Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

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Региональное правительство предупредило об ограничении движения после окончания матча на стадионе «Ростов Арена». В частности, в субботу, 28 июля, с 23:00 до 01:00 следующего дня вводится временная схема организации дорожного движения.

Нельзя будет проехать по Левобережной (на участке от кольцевого пересечения Южного подъезда до съезда с Ворошиловского моста), а также непосредственно по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.

Также в указанный период времени будет временно прекращено движение транспортных средств на пешеходно-транспортном проезде с западной стороны стадиона «Ростов-Арена».

Зато будут курсировать 25 бесплатных автобусов, на которых можно будет доехать с левого берега до центра донской столицы.

Напомним, футбольный матч начнется в 21:30. Болельщиков просят прибыть на стадион заранее, чтобы не создавать дополнительных пробок и очередей.