В выходные в Ростове-на-Дону будут идти дожди с грозами

28 Июль 15:14 2018-07-28T15:14:13+03:00

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В донскую столицу вернулись дожди. Согласно прогнозу синоптиков, ливни с грозами и градом продержатся до конца месяца. Ожидают местами небольшой и умеренный кратковременный дождь, в отдельных районах сильные - в сочетании с градом и шквалистым ветром (до 22 метров в секунду). Температура воздуха ночью до + 26°, по северу до + 16°; днем +35°, по югу и востоку до +38.

Напомним, до 31 июля действует штормовое предупреждение, которое распространило региональное МЧС.

- Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, - говорят в службе спасения.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, не парковать машины у деревьев и металлических конструкций.

- Обеспечено дежурство спасателей и откачивающей техники на проблемных участках до поступления благоприятного прогноза погоды, - добавляют в городском управлении по делам ГО и ЧС.