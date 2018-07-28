Житель Ростова хотел продать 100 кг испорченной красной икры

28 Июль 15:22 2018-07-28T15:25:04+03:00

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В Ростове-на-Дону перед судом предстанет псевдобизнесмен, подозреваемый в продаже некачественной продукции. По уголовному делу прокурор Первомайского района уже утвердил обвинительное заключение.

- По версии следствия, он приобрел у неизвестного лица 100 кг лососевой зернистой икры, а ее надлежащее хранение в домашних условиях не смог обеспечить, - рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина лично расфасовал уже опасный продукт в металлические банки, чтобы затем продать. Часть он успел реализовать, но затем к нему пришли сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее у жителя Ростовской области изъяли 73 килограмма нелегальной черной икры. Мужчина входил в преступную группу, сбывавшую деликатес на миллионы рублей. В полиции сообщают, что банду удалось вычислить после того, как поступила информация о сбыте крупной партии деликатеса в Москве.