В Батайске раскрыли кражу драгоценностей

28 Июль 18:03 2018-07-28T18:04:25+03:00

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В Батайске под следствием оказался местный житель, которого подозревают в краже. Как считают стражи порядка, именно этот 26-летний мужчина забрался в чужой дом в поисках наживы.

- Злоумышленник, повредив металлопластиковое окно, залез в дом и забрал золотые изделия стоимостью 5000 рублей, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области.

Сейчас в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Он заключен под стражу. Известно, что ранее у мужчины были проблемы с законом - судим за аналогичное преступление. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Ростове фактически в это же время задержали мужчину, который украл из подъезда велосипед стоимостью шесть тысяч рублей.