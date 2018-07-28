ФК "Ростов" - ФК "Ахмат": стартовые составы команд

28 Июль 21:07 2018-07-28T21:07:10+03:00

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28 июля ФК "Ростов" открывает сезон-2018/2019 домашним матчем на "Ростов-Арене" против грозненского "Ахмата". Начало поединка - в 21:30. Тем временем, главные тренеры определились со стартовыми составами команд:

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан (капитан), Скопинцев, Калачёв, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Гулиев, Зуев, Шомуродов, Салетрос, Мирзов, Логашов, Щадин.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Думбия, Швец, Сильва, Бериша, Роши, Садаев.

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Гащенков, А. Кадыров, Х. Кадыров, Мбенг, Балай, Иванов, Бацуев, Митришев.