В Ростове-на-Дону новые маршруты начнут работать до 1 ноября

29 Июль 09:30 2018-07-29T09:50:19+03:00

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В Ростове-на-Дону перенесены сроки по введению новой маршрутной сети в городе. Об этом сообщает группа «Ростовский городской транспорт». В частности, ими называется новая дата: ждать изменений теперь до 1 ноября 2018 года. Ее называют в документе, который опубликован на сайте городской администрации. Такая корректировка внесена в постановление «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Ростове-на-Дону на 2018-2023 годы».

Ранее сообщалось, что изменения коснутся работы общественного транспорта донской столицы. Какие-то маршруты поменяют схему движения, некоторые продлят, а еще часть маршруток переведут на безнал, чтобы в них действовали льготы для пассажиров, а проезд можно было оплачивать пластиком.