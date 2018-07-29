«Аня, я тебя люблю»: после победы ФК «Ростов» парень сделал предложение девушке прямо на стадионе
Накануне, 28 июля, на стадионе «Ростов-Арена» прошел футбольный матч между командами ФК «Ростов» и «Ахмат», который закончился победой хозяев поля.
В это время на трибунах произошло еще одно важное событие, которое активно обсуждают в социальных сетях. Кто-то из болельщиков опубликовал видео, на котором видно как молодой человек сделал предложение своей девушке. Сначала его друзья развернули плакат, на котором было написано «Аня, я тебя люблю», а после мужчина встал на одно колено и протянул свой возлюбленной коробочку. Долго томить с ответом дама не стала: почти сразу же бросилась кавалеру на шею. Болельщики, который наблюдали за этой романтичной картиной, принялись поздравлять молодых бурными аплодисментами и криками «Молодец!».
Надо сказать, что видео уже посмотрели больше 30 тысяч человек, а в комментариях - только восхищение поступком ростовчанина и многочисленные поздравления будущим молодоженам.
Парень сделал девушке предложение 28.7.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat