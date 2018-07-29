«Аня, я тебя люблю»: после победы ФК «Ростов» парень сделал предложение девушке прямо на стадионе

29 Июль 10:37 2018-07-29T11:59:14+03:00

Дама долго не томила и сказала "да". Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный", стоп-кадр с видео.

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Накануне, 28 июля, на стадионе «Ростов-Арена» прошел футбольный матч между командами ФК «Ростов» и «Ахмат», который закончился победой хозяев поля.

В это время на трибунах произошло еще одно важное событие, которое активно обсуждают в социальных сетях. Кто-то из болельщиков опубликовал видео, на котором видно как молодой человек сделал предложение своей девушке. Сначала его друзья развернули плакат, на котором было написано «Аня, я тебя люблю», а после мужчина встал на одно колено и протянул свой возлюбленной коробочку. Долго томить с ответом дама не стала: почти сразу же бросилась кавалеру на шею. Болельщики, который наблюдали за этой романтичной картиной, принялись поздравлять молодых бурными аплодисментами и криками «Молодец!».

Надо сказать, что видео уже посмотрели больше 30 тысяч человек, а в комментариях - только восхищение поступком ростовчанина и многочисленные поздравления будущим молодоженам.