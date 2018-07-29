2018-07-29T11:35:38+03:00
Общество

В Батайске воришка обчистил дом, пока хозяин отдыхал в беседке

Злоумышленника в медицинских перчатках засекли на улице полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В городе Батайске Ростовской области произошел курьезный случай. Местные полицейские патрулировали улицы города, когда увидели мужчину, который в медицинских перчатках тащил телевизор.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, правоохранители решили остановиться и выяснить ситуацию. Оказалось, что техника гражданину не принадлежит. Позже выяснилось, что злоумышленник снял москитную сетку и залез в частный дом. При этом хозяин в это время отдыхал в беседке. Мужчина даже не заметил во дворе незнакомца.

Добычей злоумышленника стали телевизор, фотоаппарат, наручные часы и 12 золотых коронок. Причем похищенное он переносил на соседнюю улицу и прятал под деревом.

После проверки выяснилось, что 24-летний батайчанин ранее уже был судим за кражу и угон. В отношении него возбуждено уголовное дело. Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет за решеткой. А вот похищенное уже вернули хозяину.

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