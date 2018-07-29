2018-07-29T12:16:01+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону во время субботника собрали 825 тонн мусора

Простые ростовчане вышли на городские улицы, чтобы помочь коммунальщикам
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Простые ростовчане вышли на городские улицы, чтобы помочь коммунальщикам. Фото: администрация Ростова-на-Дону.Простые ростовчане вышли на городские улицы, чтобы помочь коммунальщикам. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

Накануне, 28 июля, в Ростове-на-Дону прошел общегородской субботник. Вместе с коммунальщиками убирать город вышли и простые горожане.

Как посчитали в мэрии донской столицы, всего за день было собрано 825 тонн мусора. Работа была организована на территории всех районов города. Особое внимание - паркам, водоохранным зонам, склонам, балкам и лесам.

Кроме того, чище стали тротуары и территория вдоль дорог. В итоге, неравнодушные ростовчане очистили город от стихийных навалов мусора, ликвидировали свалочные очаги, обрезали поросль, распиливали остатки от рассохшихся деревьев, косили сорную растительность.

- Особое внимание было уделено очистке объявлений и граффити с фасадов зданий, водосточных труб, опор электросетей освещения, - добавили чиновники.

Всего на территории города в этот день было задействовано 125 единиц специализированной техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанин погиб, перебегая через рельсы перед поездом «Анапа - Казань»
В Ростовской области лже-цветочница через Интернет полтора года обманывала покупателей
Проезд в электричках Ростовской области теперь можно оплатить транспортной картой
Ростовская область вошла в пятерку регионов по вводу жилья
Мэрия Ростова-на-Дону пояснила судьбу Забиваки
В Ростове-на-Дону в рамках Дня города пройдет свыше 200 мероприятий‍
Фирменный поезд Ростов-на-Дону - Москва станет быстрее
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» выбрало более 2000 семей в ЮФО и СКФО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договоры энергоснабжения с 17 управляющими компаниями и ТСЖ
В Ростове-на-Дону пассажиры маршрутки потребовали высадить онкобольного, приняв его за пьяного
В Ростове-на-Дону после столкновения с внедорожником маршрутка № 212 протаранила забор частного дома
Будет солнечно: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в выходные
В Ростовской области на двух дорогах вводится ограничение для движения грузовиков
В Цимлянске построят новый водозабор и дороги
Соленые огурцы с медом: "Миссис Россиия" Полина Диброва попробовала новое блюдо на Дону
«Фигура просто бомба»: через месяц после родов третья жена Тарасова показала идеальный пресс
Житель Ростовской области похитил металл на 200 тысяч рублей
Сразу видно грудь - импланты: поклонники невесты Баскова под лупой изучили ее новое фото
В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила мотоциклиста
В Ростове-на-Дону пройдет «Ярмарка жилья»
В Ростове-на-Дону известной защитнице зеленых насаждений разбили машину
В городе Зверево 31-летняя женщина-водитель поворачивая налево, сбила подростков на скутере
Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам
Погиб водитель: в Ростовской области перевернулся легковой автомобиль