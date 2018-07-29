В Ростове-на-Дону во время субботника собрали 825 тонн мусора

29 Июль 12:14 2018-07-29T12:16:01+03:00

Простые ростовчане вышли на городские улицы, чтобы помочь коммунальщикам. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Простые ростовчане вышли на городские улицы, чтобы помочь коммунальщикам

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Накануне, 28 июля, в Ростове-на-Дону прошел общегородской субботник. Вместе с коммунальщиками убирать город вышли и простые горожане.

Как посчитали в мэрии донской столицы, всего за день было собрано 825 тонн мусора. Работа была организована на территории всех районов города. Особое внимание - паркам, водоохранным зонам, склонам, балкам и лесам.

Кроме того, чище стали тротуары и территория вдоль дорог. В итоге, неравнодушные ростовчане очистили город от стихийных навалов мусора, ликвидировали свалочные очаги, обрезали поросль, распиливали остатки от рассохшихся деревьев, косили сорную растительность.

- Особое внимание было уделено очистке объявлений и граффити с фасадов зданий, водосточных труб, опор электросетей освещения, - добавили чиновники.

Всего на территории города в этот день было задействовано 125 единиц специализированной техники.