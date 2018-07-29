В Ростовской области селянин угнал мопед у соседа

29 Июль 14:26 2018-07-29T16:43:15+03:00

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В Ростовской области попытка покататься на мопеде соседа закончилась уголовным делом. Инцидент произошел в селе Песчанокопское. Там в местный отдел полиции обратился мужчина, который рассказал, что него угнали двухколесное средство передвижения.

По горячим следам стражи порядка раскрыли преступление. Под подозрением - сосед потерпевшего. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, злоумышленник взял мопед со двора пока хозяев не было дома. Поколесив по селу, он загнал его к себе за забор. Там пропажу и нашли стражи порядка.

Обиженный владелец двухколесного железного коня жалеть соседа не стал. В итоге на предполагаемого угонщика завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным - несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных. А тем временем угнанный мопед уже вернулся хозяину.