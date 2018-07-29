Ростовчанку возмутили маленькие клетки, в которых живут бурые медведи в одном из частных зоопарков города
В Ростове-на-Дону активная горожанка создала петицию на специализированном сайте, в котором требует закрыть частный зоопарк - он расположен в Западном жилом массиве.
- На территории одного из развлекательных комплексов расположен частный «зоопарк», в котором в тесных клетках содержат бурых медведей, коз и других животных, - написала Нина Клепикова в своей электронной жалобе. - Данное заведение скрыто от глаз постояльцев отеля, но условия содержания от этого лучше не становятся. Животные проживают в неподобающих условиях, маленьких клетках. Прошу подписать петицию против подобного содержания диких животных в местах развлекательного характера с требованием к закрытию подобного рода заведений.
К слову, возмущенную горожанку поддержали уже 250 человек.
- Нельзя это терпеть, - написала другая защитница животных Анастасия Котик.
КОНКРЕТНО
Подписать петицию можно здесь (перейти)