2018-07-29T15:00:12+03:00
Общество

Ростовчанку возмутили маленькие клетки, в которых живут бурые медведи в одном из частных зоопарков города

Женщина создала петицию и требует его закрыть
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчанке не понравились условия, в которых содержат животных.Ростовчанке не понравились условия, в которых содержат животных.Фото: Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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В Ростове-на-Дону активная горожанка создала петицию на специализированном сайте, в котором требует закрыть частный зоопарк - он расположен в Западном жилом массиве.

- На территории одного из развлекательных комплексов расположен частный «зоопарк», в котором в тесных клетках содержат бурых медведей, коз и других животных, - написала Нина Клепикова в своей электронной жалобе. - Данное заведение скрыто от глаз постояльцев отеля, но условия содержания от этого лучше не становятся. Животные проживают в неподобающих условиях, маленьких клетках. Прошу подписать петицию против подобного содержания диких животных в местах развлекательного характера с требованием к закрытию подобного рода заведений.

К слову, возмущенную горожанку поддержали уже 250 человек.

- Нельзя это терпеть, - написала другая защитница животных Анастасия Котик.

КОНКРЕТНО

Подписать петицию можно здесь (перейти)

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