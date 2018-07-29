В Ростове-на-Дону капремонт «Театра сказок» закончат осенью

29 Июль 15:42 2018-07-29T15:42:45+03:00

Так будет выглядеть театра уже совсем скоро. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

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В парке имени Вити Черевичкина идет капитальный ремонт «Театра сказок». Известно, что для этого было выделено 9,5 миллионов рублей. Как сообщили в администрации города Ростова-на-Дону, все работы должны быть завершены осенью. Известно, что они стартовали с середины июля.

- В планах приведение в порядок сцены, амфитеатра административного здания и раздевалки. Уже сейчас выполнены работы по очистке фасада здания, демонтажу сцены, ведутся работы по ремонту крыши, сидений амфитеатра, - добавили в мэрии.

Сообщается, что облицовка амфитеатра будет сделана камнем под мрамор, сиденья изготовят из буковых досок. Сам амфитеатр отделают облицовочным материалом, который стойкий в эксплуатации, при этом легко моется и не требует специальных средств по уходу. Раздевалка для артистов будет оборудована зеркалами, в театре установят новую сцену и восстановят операторскую кабину.

Предполагается, что над сценой появится выдвижной экран, и в перспективе там можно будет также демонстрировать кинофильмы.