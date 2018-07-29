В Ростове-на-Дону горожанин нанял такси для угона авто и попал в ДТП

29 Июль 16:55 2018-07-29T17:04:09+03:00

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В Ростове-на-Дону на днях произошел случай, который претендует на очередной анекдот. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел в центре донской столицы. По предварительным данным, прохожий увидел бесхозную поломанную машину, припаркованную на одной из улиц, и решил ее отбуксировать. При этом он остановил такси и попросил помощи. Однако во время буксировки трос оборвался, после чего произошло ДТП. «Хозяин» авто поспешил скрыться до приезда госавтоинспекторов. В дорожной аварии никто не пострадал.

Но каково же было удивление стражей порядка, когда они пробили номера авто и выяснили, что легковушка находится в розыске.

По горячим следам удалось задержать и 20-летнего подозреваемого, который уже был судим за кражу. В отношении молодого рецидивиста было возбуждено уголовное дело снова по той же статье. Не исключено, что ближайшие пять лет он может провести за решеткой.