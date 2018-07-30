В Ростовской области стали меньше жениться и сильно упала рождаемость

30 Июль 10:26 2018-07-30T11:04:57+03:00

В 2017 году зафиксировано 496 родов с двойнями (в предыдущем году - 532) и 5 с тройнями (в предыдущем году - 13). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чаще всего на ребенка решаются женщины в возрасте от 25 до 29 лет

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В Ростовской области зафиксирована негативная тенденция. По данным Ростовстата, в прошлом году на свет появилось 43614 малышей.

- Уровень рождаемости снизился по сравнению с предыдущим годом на 11,2% и составил 10,3 родившихся в расчете на 1000 населения, - говорят в ведомстве.

Причем, если в городах уровень рождаемости составил 10,6 в расчете на 1000 населения, в сельской местности, где раньше всегда было много больших семей, всего 9,8. На пополнение в семье решаются жительницы донского региона в возрасте от 25 до 29 лет (33,5%), 30-34 года (27,9%) и 20-24 лет (19,6%).

Большая часть малышей (80 % )появилось в семьях, состоящих в браке, причем 28,1% рождений пришлось на первый год супружеской жизни родителей.

Что касается браков, то молодые люди стали предпочитать гражданские отношения. В частности, в прошлом году зарегистрировано на 824 семьи меньше, нежели за аналогичный период 2016-го.