День ВДВ 2 августа 2018 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий
День ВДВ 2 августа 2018 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий. Как рассказали в администрации города, поздравления с профессиональным праздником ждут десантников в некоторых городских парках.
В частности, в этот день в 11:00 в парке имени Николая Островского пройдет концерт, посвященный Дню ВДВ «Крылатая пехода». А в 16:00 ростовчан и гостей города приглашает Парк культуры и отдыха 1 Мая, где также пройдет концертная программа «Наша армия сильная, сильная!».
Ну, и наконец, в субботу, 4 августа, в парке «Дружба», что в Северном жилом массиве, пройдет творческий вечер «Крылатая пехота» автора песен Григория Капуза, посвященный празднику десантников.
К слову, официальная информация от чиновников о закрытии городских фонтанов не поступала, хотя, как известно, у виновников торжества это уже многолетняя традиция.