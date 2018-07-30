30 Июль 10:26 2018-07-30T10:26:48+03:00

Как в Ростове-на-Дону отметят День ВДВ, который отмечается 2 августа 2018. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как в Ростове-на-Дону отметят День ВДВ, который отмечается 2 августа 2018

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День ВДВ 2 августа 2018 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий. Как рассказали в администрации города, поздравления с профессиональным праздником ждут десантников в некоторых городских парках.

В частности, в этот день в 11:00 в парке имени Николая Островского пройдет концерт, посвященный Дню ВДВ «Крылатая пехода». А в 16:00 ростовчан и гостей города приглашает Парк культуры и отдыха 1 Мая, где также пройдет концертная программа «Наша армия сильная, сильная!».

Ну, и наконец, в субботу, 4 августа, в парке «Дружба», что в Северном жилом массиве, пройдет творческий вечер «Крылатая пехота» автора песен Григория Капуза, посвященный празднику десантников.

К слову, официальная информация от чиновников о закрытии городских фонтанов не поступала, хотя, как известно, у виновников торжества это уже многолетняя традиция.