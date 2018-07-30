Житель Таганрога продает точную копию пулемета Максим
Пенсионера из Таганрога выставил на продажу макет пулемета Максим. Свою работу умелец оценил в 60 тысяч рублей.
- Точная копия легендарного пулемета Максим выполнена из дерева, - поясняет владелец. - Все механизмы работают, как у боевого.
Пока объявлением заинтересовались больше журналисты (за три дня объявлено просмотрело всего 170 человек), которым мужчина рассказал, что долгое время занимался поисковой работой, знает о вооружение практически все. На создание макета у него ушло больше двух месяцев.
Напомним, Максим стал одним из родоначальников автоматического оружия, широко использовался в ходе колониальных войн, во многих малых войнах и вооруженных конфликтах XX века. Устаревший, но очень надежный пулемет Максима встречается в горячих точках по всему миру даже в наши дни.