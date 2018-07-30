2018-07-30T11:05:58+03:00
Общество

Житель Таганрога продает точную копию пулемета Максим

Пока объявлением больше заинтересовались журналисты
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Житель Таганрога продает Максим. Фото: АвитоЖитель Таганрога продает Максим. Фото: Авито
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Пенсионера из Таганрога выставил на продажу макет пулемета Максим. Свою работу умелец оценил в 60 тысяч рублей.

- Точная копия легендарного пулемета Максим выполнена из дерева, - поясняет владелец. - Все механизмы работают, как у боевого.

Пока объявлением заинтересовались больше журналисты (за три дня объявлено просмотрело всего 170 человек), которым мужчина рассказал, что долгое время занимался поисковой работой, знает о вооружение практически все. На создание макета у него ушло больше двух месяцев.

Напомним, Максим стал одним из родоначальников автоматического оружия, широко использовался в ходе колониальных войн, во многих малых войнах и вооруженных конфликтах XX века. Устаревший, но очень надежный пулемет Максима встречается в горячих точках по всему миру даже в наши дни.

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