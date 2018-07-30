2018-07-30T11:27:45+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону образовался новый провал

Жители предполагают, что виной всему опрессовка теплотрасс
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В центре Ростова-на-Дону образовался новый провал. Фото: ВК "Регион 61 | Ростов-на-Дону".В центре Ростова-на-Дону образовался новый провал. Фото: ВК "Регион 61 | Ростов-на-Дону".
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В социальных сетях появились снимки очередного провала. Как написал автор фотографий, он образовался на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Чехова.

- Где-то водовод прохудился, грунт вымывает, - предположили в городском паблике.

- Опрессовку сетей делают, вот и провалы, - ответили «знающие».

Скорее всего, они правы. Напомним, полторы недели назад на Семашко образовался огромный провал, который жители тут же назвали «царь-ямой». Как позже пояснили в администрации, он появился из-за порыва во время гидравлических испытаний тепловых сетей.

- В результате порыва трубопровода и излития теплоносителя на рельеф местности образовался провал дорожного полотна площадью четыре квадратных метра, - сообщили в мэрии донской столицы.

Фото: ВК "Регион 61 | Ростов-на-Дону".

Фото: ВК "Регион 61 | Ростов-на-Дону".

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